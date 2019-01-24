В Бирском районе парень вовлек несовершеннолетнего в совершение кражи
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Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что 20-летний парень вовлек в совершение кражи своего 17-летнего знакомого.
В ходе дальнейшей работы сотрудники по делам несовершеннолетних выявили факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. По предварительным данным, 20-летний житель Бирска взял на кражу своего несовершеннолетнего приятеля.
Сейчас по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления следователями Отдела МВД России по Бирскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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