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В Бирском районе парень вовлек несовершеннолетнего в совершение кражи

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 92
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирском районе парень вовлек несовершеннолетнего в совершение кражи

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что 20-летний парень вовлек в совершение кражи своего 17-летнего знакомого.

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В конце 2018 года в Бирске произошла кража металлических труб. Тогда сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемых. Ими оказались 17 и 20 -летние местные жители. Было возбуждено уголовное дело, сообщает Новости Башкирии сегодня.

В ходе дальнейшей работы сотрудники по делам несовершеннолетних выявили факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. По предварительным данным, 20-летний житель Бирска взял на кражу своего несовершеннолетнего приятеля.

Сейчас по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления следователями Отдела МВД России по Бирскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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