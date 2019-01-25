В Учалинском районе в пожаре погиб ребенок

Жилой дом в д. Первомайка Учалинского района загорелся в четверг поздно вечером, сообщает Новости Башкирии сегодня.



На место выехали 7 огнеборцев, добровольная пожарная служба, сотрудники полиции, медики и работники электросетей. На момент прибытия дом был полностью охвачен огнем. Тушили его в течение 4 часов.К сожалению, во время разбора завалов обнаружен погибший ребенок 2017 года рождения. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно — оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России.