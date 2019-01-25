В Дуванском районе водитель наехал на лежавшего на проезжей части мужчину

Накануне в селе Дуван Дуванского района пешеход попал под колеса «Митсубиши ASX». Об этом сообщил главный республиканский госавтоинспектор Динар Гильмутдинов. Пострадавшего госпитализировали, позже он скончался в больнице, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Авария произошла вечером на улице Ленина. По словам 45-летнего местного жителя, находившегося за рулем автомобиля, в момент наезда погибший лежал на проезжей части. Подробности инцидента уточняются.