В Дуванском районе водитель наехал на лежавшего на проезжей части мужчину
Комментарии (0)
Накануне в селе Дуван Дуванского района пешеход попал под колеса «Митсубиши ASX». Об этом сообщил главный республиканский госавтоинспектор Динар Гильмутдинов. Пострадавшего госпитализировали, позже он скончался в больнице, сообщает Новости Башкирии сегодня.
Авария произошла вечером на улице Ленина. По словам 45-летнего местного жителя, находившегося за рулем автомобиля, в момент наезда погибший лежал на проезжей части. Подробности инцидента уточняются.
Читайте также
Происшествия
В Бураевскм районе в ДТП с участием «Chevrolet Lanos» и «Лада» погибла девочка
Происшествия
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину
Происшествия
В Нефтекамске девочку, перебегавшую дорогу на запрещающий сигнал светофора, насмерть сбил автомобиль
Происшествия
В Туймазинском районе водитель вылетел в кювет
Происшествия
В Буздякском районе водитель спас от гибели пешехода ценой собственной жизни
Происшествия
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия
В Давлекановском районе ВАЗ-2108 насмерть сбил 58-летнего велосипедиста
Общество / Происшествия
В Абзелиловском районе перевернулась «Газель» с шестью пассажирами