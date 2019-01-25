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В Дуванском районе водитель наехал на лежавшего на проезжей части мужчину

Добавлено: 25.01.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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В Дуванском районе водитель наехал на лежавшего на проезжей части мужчину

Накануне в селе Дуван Дуванского района пешеход попал под колеса «Митсубиши ASX». Об этом сообщил главный республиканский госавтоинспектор Динар Гильмутдинов. Пострадавшего госпитализировали, позже он скончался в больнице, сообщает Новости Башкирии сегодня

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Авария произошла вечером на улице Ленина. По словам 45-летнего местного жителя, находившегося за рулем автомобиля, в момент наезда погибший лежал на проезжей части. Подробности инцидента уточняются.

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