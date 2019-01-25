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В Учалинском районе после развода мужчина выгнал из дома бывшую жену и детей

Добавлено: 25.01.19
Просмотров: 67
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе после развода мужчина выгнал из дома бывшую жену и детей

Судебные приставы помогли женщине и детям попасть домой. Инцидент произошел в Учалинском районе.

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В 2017 году после развода женщина была вынуждена уехать с детьми 6 и 12 лет. Когда она вернулась обратно, бывший супруг не пускал ее в дом. Стоит отметить, что дом принадлежал в равных долях всем, и, в том числе, детям. Женщине некуда было пойти, поэтому она обратилась в суд, сообщает Новости Башкирии сегодня.

По решению суда было принято решение вселить гражданку с детьми в их законное жилье. Мужчину уведомили о возможном наказании, после чего он согласился впустить семью в дом.
Фото: Интернет

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