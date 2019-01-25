В Учалинском районе после развода мужчина выгнал из дома бывшую жену и детей
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Судебные приставы помогли женщине и детям попасть домой. Инцидент произошел в Учалинском районе.
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По решению суда было принято решение вселить гражданку с детьми в их законное жилье. Мужчину уведомили о возможном наказании, после чего он согласился впустить семью в дом.
Фото: Интернет
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