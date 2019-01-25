В Салаватском районе школьников живущих на окраине села не подвозил школьный автобус
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Прокуратурой Салаватского района была проведена проверка по обращению 79-летнего пенсионера. Дедушка проживает в поселке Малояз и воспитывает двоих внуков, которые остались без попечения родителей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
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Прокуратура направила главе районной администрации предложение рассмотреть организацию остановок в поселке. Муниципалитет организовал на одной из улиц Малояза остановочный павильон для перевозки школьников. Кроме того, Госкомтранс РБ планирует оборудовать в этом году полноценный остановочный пункт на проходящей через поселок региональной трассе.
Фото: Интернет.
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