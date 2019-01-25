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В Салаватском районе школьников живущих на окраине села не подвозил школьный автобус

Добавлено: 25.01.19
Просмотров: 25
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе школьников живущих на окраине села не подвозил школьный автобус

Прокуратурой Салаватского района была проведена проверка по обращению 79-летнего пенсионера. Дедушка проживает в поселке Малояз и воспитывает двоих внуков, которые остались без попечения родителей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

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Установлено, что ученики второго и пятого классов живут на окраине поселка и ходят пешком в школу, которая расположена на расстоянии 3 километров от дома. Школьный автобус забирал детей из соседних сел и из-за того, что отсутствовали остановки на окраине, не подвозил остальных учащихся. Дедушка уже обращался в 2017 году к чиновникам, однако обращения не получили должного отклика, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Прокуратура направила главе районной администрации предложение рассмотреть организацию остановок в поселке. Муниципалитет организовал на одной из улиц Малояза остановочный павильон для перевозки школьников. Кроме того, Госкомтранс РБ планирует оборудовать в этом году полноценный остановочный пункт на проходящей через поселок региональной трассе.
Фото: Интернет.

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