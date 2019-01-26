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По улицам Белорецка бежала голая женщина

Добавлено: 26.01.19
Просмотров: 6
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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По улицам Белорецка бежала голая женщина

25 января, на одной из улиц Белорецка в дневное время на глазах удивленных очевидцев пробежала обнаженная женщина. Из одежды на бежавшей не было ничего. Некоторые из автолюбителей успели заснять это зрелище на видео.

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Пикантность происходящему придает тот факт, что по Башкирии в этот день ударил крепкий мороз. Температура на улице в момент происшествия была минимум -20 градусов.

Как рассказали очевидцы, все происходило настолько стремительно, что никто даже не успел спросить у женщины о причинах подобного шага и не требуется ли ей какая-нибудь помощь.

Стоит напомнить, что за последний месяц для Белорецка это уже второй случай публичной наготы. Ранее мужчина устроил настоящее шоу на местном рынке, пробежавшись по торговым лавкам в чем мать родила.

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