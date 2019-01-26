По улицам Белорецка бежала голая женщина
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25 января, на одной из улиц Белорецка в дневное время на глазах удивленных очевидцев пробежала обнаженная женщина. Из одежды на бежавшей не было ничего. Некоторые из автолюбителей успели заснять это зрелище на видео.
Как рассказали очевидцы, все происходило настолько стремительно, что никто даже не успел спросить у женщины о причинах подобного шага и не требуется ли ей какая-нибудь помощь.
Стоит напомнить, что за последний месяц для Белорецка это уже второй случай публичной наготы. Ранее мужчина устроил настоящее шоу на местном рынке, пробежавшись по торговым лавкам в чем мать родила.
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