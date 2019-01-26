В Уфе пожилой мужчина не смог выбраться из горящего дома
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В Уфе в поселке Лебяжий произошел пожар. Об этом сообщает МЧС по РБ. По их данным, загорелся частный кирпичный дом. В пожаре пострадал пожилой мужчина, который, по словам соседей, плохо ходит.
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На месте работали силы и средства МЧС: 4 единицы техники, 9 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Очевидцы происшествия сообщают, что дома сгорел полностью.
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