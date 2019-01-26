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В Уфе пожилой мужчина не смог выбраться из горящего дома

Добавлено: 26.01.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе пожилой мужчина не смог выбраться из горящего дома

В Уфе в поселке Лебяжий произошел пожар. Об этом сообщает МЧС по РБ. По их данным, загорелся частный кирпичный дом. В пожаре пострадал пожилой мужчина, который, по словам соседей, плохо ходит.

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- Сообщение о возгорании поступило в 16:40 (мск.). Пожар потушен 19:20 (мск.)

На месте работали силы и средства МЧС: 4 единицы техники, 9 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства. 

Очевидцы происшествия сообщают, что дома сгорел полностью. 

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