В Уфе пожилой мужчина не смог выбраться из горящего дома

В Уфе в поселке Лебяжий произошел пожар. Об этом сообщает МЧС по РБ. По их данным, загорелся частный кирпичный дом. В пожаре пострадал пожилой мужчина, который, по словам соседей, плохо ходит.



- Сообщение о возгорании поступило в 16:40 (мск.). Пожар потушен 19:20 (мск.)На месте работали силы и средства МЧС: 4 единицы техники, 9 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства.Очевидцы происшествия сообщают, что дома сгорел полностью.