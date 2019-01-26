Стала известна причина отравления 13 школьников в ресторане гостиницы «Амакс Турист-отель»

Республиканский Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование в ресторане гостиничного комплекса «Амакс Турист-отель». У всех 13 ребят, которые после обеда в заведении попали в инфекционную больницу с признаками отравления, выявили норовирусную инфекцию.

— Были отобраны пробы готовых блюд, воды водопроводной и из кулера. Обследованы все работники пищеблока. Составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана. Материалы дела направлены в суд, — рассказали в пресс-службе ведомства.