Стала известна причина отравления 13 школьников в ресторане гостиницы «Амакс Турист-отель»
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Республиканский Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование в ресторане гостиничного комплекса «Амакс Турист-отель». У всех 13 ребят, которые после обеда в заведении попали в инфекционную больницу с признаками отравления, выявили норовирусную инфекцию.
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