В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы

В Башкирии женщина заявила об изнасиловании ее 13-летней дочери. Как сообщает Новости Башкирии сегодня, инцидент произошел в Давлекановском районе. По его данным, обвинили 32-летнего мужчину.



- Как заявила мать несовершеннолетней, ее дочь изнасиловал ее сожитель в их квартире. С заявлением она обратились через неделю после инцидента, - уточнил собеседник.Обстоятельства происшествия устанавливаются. Обвиняемый проходит стадии допроса. В случае доказательства вины подозреваемого ему грозит срок от 12 до 20 лет (ч.4 ст.132 УК РФ).