В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
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В Башкирии женщина заявила об изнасиловании ее 13-летней дочери. Как сообщает Новости Башкирии сегодня, инцидент произошел в Давлекановском районе. По его данным, обвинили 32-летнего мужчину.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Обвиняемый проходит стадии допроса. В случае доказательства вины подозреваемого ему грозит срок от 12 до 20 лет (ч.4 ст.132 УК РФ).
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