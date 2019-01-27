В Стерлитамаке жители многоэтажки почувствовали запах газа

В Стерлитамаке жильцы многоэтажного дома почувствовали запах газа и вызвали спасателей. Звонок в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ поступил 26 января в 20.40. По прибытию на место было эвакуировано 57 человек, в том числе 12 детей. Временно они были размещены в средней общеобразовательной школе №33.



Тем временем сотрудники газовой службы дважды обследовали все подъезды дома, утечек газа не обнаружено. После этого жильцы возвратились в свои квартиры.МЧС по РБ напоминает, что нужно быть предельно осторожными с бытовым газом, выполнять все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении. Не трогайте электровыключатели — это тоже может вызвать появление искры. Обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв все окна. Удалите всех присутствующих. Прекратите, если возможно, подачу газа. Вызовите мастера.В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «101» (с мобильных телефонов – 112).