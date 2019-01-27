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В Стерлитамаке жители многоэтажки почувствовали запах газа

Добавлено: 27.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке жители многоэтажки почувствовали запах газа

В Стерлитамаке жильцы многоэтажного дома почувствовали запах газа и вызвали спасателей. Звонок в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ поступил 26 января в 20.40. По прибытию на место было эвакуировано 57 человек, в том числе 12 детей. Временно они были размещены в средней общеобразовательной школе №33.

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Тем временем сотрудники газовой службы дважды обследовали все подъезды дома, утечек газа не обнаружено. После этого жильцы возвратились в свои квартиры.

МЧС по РБ напоминает, что нужно быть предельно осторожными с бытовым газом, выполнять все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении. Не трогайте электровыключатели — это тоже может вызвать появление искры. Обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв все окна. Удалите всех присутствующих. Прекратите, если возможно, подачу газа. Вызовите мастера.

В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «101» (с мобильных телефонов – 112).

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