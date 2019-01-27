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В Сибае дети вынуждены играть на улице в противогазах

Добавлено: 27.01.19
Просмотров: 28
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Сибае дети вынуждены играть на улице в противогазах

В Сибае сняли на видео, как местные дети катаются с горки в противогазах. По всей видимости, таким образом, родители решили защитить своих детей от скопления в воздухе вредных веществ.

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Напомним, мэрия рекомендовала ограничить нахождение детей на улице. В детсадах отменены прогулки на свежем воздухе, в школах – занятия физкультурой на улице. Также ребятам начали выдавать молоко. Кроме того, в местных аптеках можно бесплатно приобрести активированный уголь и защитные медицинские маски.
Уже на протяжении двух месяцев в городе борются с тлением руды вследствие окислительных процессов в карьере, который собираются затопить. Очаги тления зальют щелочной водой. А на днях в Сибае заработала вентиляционная установка, которая будет разгонять смог в безветренную погоду. На случай эвакуации населения в городе готовят семь пунктов временного размещения. 

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