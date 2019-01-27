В Сибае дети вынуждены играть на улице в противогазах
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В Сибае сняли на видео, как местные дети катаются с горки в противогазах. По всей видимости, таким образом, родители решили защитить своих детей от скопления в воздухе вредных веществ.вентиляционная установка, которая будет разгонять смог в безветренную погоду. На случай эвакуации населения в городе готовят семь пунктов временного размещения.
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