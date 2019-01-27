В Бирском районе на обочине дороги перевернулся грузовик
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В Башкирии на трассе съехал с дороги и перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщает ГИБДД по РБ. Инцидент произошел в Бирском районе на 86 км автодороги Уфа-Янаул возле поселка Угузево.
- На место незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД Бирского района для оказания помощи. В настоящее время уже несколько часов на месте работает тяжелая спецтехника с целью буксировки грузового автомобиля. Пострадавших в результате происшествия нет, - пояснили в ГИБДД.
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