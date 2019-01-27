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В Бирском районе на обочине дороги перевернулся грузовик

Добавлено: 27.01.19
Просмотров: 39
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирском районе на обочине дороги перевернулся грузовик

В Башкирии на трассе съехал с дороги и перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщает ГИБДД по РБ. Инцидент произошел в Бирском районе на 86 км автодороги Уфа-Янаул возле поселка Угузево. 

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Известно, что КАМАЗ направлялся в Пермь со стороны Оренбурга. Водитель грузовика выехал на обочину и совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает Новости Башкирии сегодня.

- На место незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД Бирского района для оказания помощи. В настоящее время уже несколько часов на месте работает тяжелая спецтехника с целью буксировки грузового автомобиля. Пострадавших в результате происшествия нет, - пояснили в ГИБДД.

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