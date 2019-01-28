Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Чишминском районе столкнулись автобус и три легковушки

В Чишминском районе столкнулись автобус и три легковушки

Добавлено: 28.01.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
Комментарии (0)
В Чишминском районе столкнулись автобус и три легковушки

В минувшее воскресенье на 20 километре трассы М-5 Арслан-Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки в Чишминском районе произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и трех легковушек.

В Чишминском районе около станции Шингак-Куль 32-летняя женщина попала под поезд

Читайте также:

В Чишминском районе около станции Шингак-Куль 32-летняя женщина попала под поезд
Виновником происшествия стал водитель пассажирской «Газели», который при обгоне по касательной столкнулся с попутным «Фольксвагеном Поло». В следующее мгновение маршрутка задела встречную «Ладу Приору», а иномарка столкнулась на встречке с «десяткой». К счастью, никто из 14 пассажиров микроавтобуса «Раевка -Уфа» не пострадал, но травмы получили 30-летняя пассажирка иномарки и 52-летняя пассажирка «ВАЗа». Пострадавших доставили в больницу.

ДТП: в Чишминском районе Башкирии в аварии погибли две женщины 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Чишминском районе Башкирии произошла массовая авария: госпитализирован ребенок
Происшествия
В Чишминском районе Башкирии произошла массовая авария: госпитализирован ребенок
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
Происшествия
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
В Гафурийском районе, совершая рискованный обгон, водитель "Гранты" столкнулся с иномаркой
Происшествия
В Гафурийском районе, совершая рискованный обгон, водитель "Гранты" столкнулся с иномаркой
В Иглинском районе едва не произошла смертельная авария
Происшествия
В Иглинском районе едва не произошла смертельная авария
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Происшествия
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Массовое ДТП в Туймазинском районе: один погибший и пятеро пострадавших
Происшествия
Массовое ДТП в Туймазинском районе: один погибший и пятеро пострадавших
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Общество / Происшествия
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека
Общество / Происшествия
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: