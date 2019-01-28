В Чишминском районе столкнулись автобус и три легковушки
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В минувшее воскресенье на 20 километре трассы М-5 Арслан-Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки в Чишминском районе произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и трех легковушек.
ДТП: в Чишминском районе Башкирии в аварии погибли две женщины
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