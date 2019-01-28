В Благоварском районе остановили школьный автобус с пьяным водителем
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Утром по улице Победы в селе Первомайский Благоварского района инспекторы ДПС остановили школьный автобус ПАЗ-3205, за рулем которого был 58-летний местный житель. Как сообщает глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, при разговоре с водителем сотрудники госавтоинспекции почувствовали запах алкоголя.
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