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В Благоварском районе остановили школьный автобус с пьяным водителем

Добавлено: 28.01.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благоварский район
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В Благоварском районе остановили школьный автобус с пьяным водителем

Утром по улице Победы в селе Первомайский Благоварского района инспекторы ДПС остановили школьный автобус ПАЗ-3205, за рулем которого был 58-летний местный житель. Как сообщает глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, при разговоре с водителем сотрудники госавтоинспекции почувствовали запах алкоголя. 

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Позже медицинское освидетельствование установило, что в выдыхаемом воздухе было наличие 0,199 милиграмм алкоголя на литр. Мужчина перевозил 20 детей по маршруту поселок Старые Санны – Первомайский. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в отношении него составлен административный материал (ст.12.8 ч. 1. КоАП РФ). Также наложен штраф на должностное лицо, допустившее выпуск на линию этого водителя. Дело будет рассмотрено в мировом суде.

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