Зарифа Хилажева пострадавшего от нападения учалинского стрелка перевели в обычную палату
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Жертву учалинского стрелка Зарифа Хилажева перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сегодня сообщила сестра Зарифа, сообщает Новости Башкирии сегодня.
Напомним, трагедия произошла 13 января. 34-летний Артур Ибрагимов поссорился со своей женой. Мужчина был пьян, поэтому сразу схватился за ружье и выстрелил в супругу. Истекающая кровью девушка побежала просить помощи у соседей, первой ей попалась именно Гульсия Хилажева. Ибрагимов следовал за ней. Увидев соседку, он выстрелил в ее сторону. Гульсия погибла на месте, ее супруг успел прикрыть себя руками (ему сделали операцию, которую длилась свыше 5 часов).
После этого он также ранил второго соседа. Оба пострадавших мужчины были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался. Погибшим оказался сотрудник полиции, затем Ибрагимов расправился с собственной супругой и покончил с собой. У всех пострадавших семей, в том числе и у Ибрагимова, остались дети.
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