Зарифа Хилажева пострадавшего от нападения учалинского стрелка перевели в обычную палату

Жертву учалинского стрелка Зарифа Хилажева перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сегодня сообщила сестра Зарифа, сообщает Новости Башкирии сегодня.



«Вот мы дождались этого дня. Благодаря Вам друзья Он выжил, Благодаря вашим молитвам. Спасибо всем за то, что вы есть и были с нами в тяжёлое для нас время. Впереди ещё будут трудности, но пусть они будут незначительными для здоровья моего братика», - написала сестра на своей странице в социальных сетях.Напомним, трагедия произошла 13 января. 34-летний Артур Ибрагимов поссорился со своей женой. Мужчина был пьян, поэтому сразу схватился за ружье и выстрелил в супругу. Истекающая кровью девушка побежала просить помощи у соседей, первой ей попалась именно Гульсия Хилажева. Ибрагимов следовал за ней. Увидев соседку, он выстрелил в ее сторону. Гульсия погибла на месте, ее супруг успел прикрыть себя руками (ему сделали операцию, которую длилась свыше 5 часов).После этого он также ранил второго соседа. Оба пострадавших мужчины были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался. Погибшим оказался сотрудник полиции, затем Ибрагимов расправился с собственной супругой и покончил с собой. У всех пострадавших семей, в том числе и у Ибрагимова, остались дети.Читайте также: в Учалинском районе после развода мужчина выгнал из дома бывшую жену и детей