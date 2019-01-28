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Зарифа Хилажева пострадавшего от нападения учалинского стрелка перевели в обычную палату

Добавлено: 28.01.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Зарифа Хилажева пострадавшего от нападения учалинского стрелка перевели в обычную палату

Жертву учалинского стрелка Зарифа Хилажева перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сегодня сообщила сестра Зарифа, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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«Вот мы дождались этого дня. Благодаря Вам друзья Он выжил, Благодаря вашим молитвам. Спасибо всем за то, что вы есть и были с нами в тяжёлое для нас время. Впереди ещё будут трудности, но пусть они будут незначительными для здоровья моего братика», - написала сестра на своей странице в социальных сетях.

Напомним, трагедия произошла 13 января. 34-летний Артур Ибрагимов поссорился со своей женой. Мужчина был пьян, поэтому сразу схватился за ружье и выстрелил в супругу. Истекающая кровью девушка побежала просить помощи у соседей, первой ей попалась именно Гульсия Хилажева. Ибрагимов следовал за ней. Увидев соседку, он выстрелил в ее сторону. Гульсия погибла на месте, ее супруг успел прикрыть себя руками (ему сделали операцию, которую длилась свыше 5 часов).

После этого он также ранил второго соседа. Оба пострадавших мужчины были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался. Погибшим оказался сотрудник полиции, затем Ибрагимов расправился с собственной супругой и покончил с собой. У всех пострадавших семей, в том числе и у Ибрагимова, остались дети.

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