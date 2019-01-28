В Аургазинском районе бабушка избила и выгнала на мороз свою внучку
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60-летняя жительница Аургазинского района подозревается в жестоком обращении с ребенком. Как сообщает прокуратура Башкирии, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст.156 УК РФ).
В настоящее время обе девочки находятся на попечении у тёти. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Надзорное ведомство проверяет в том числе и деятельность органов опеки и попечительства и сельской администрации, которые должным образом не выполнили свои обязанности по контролю за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних.
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