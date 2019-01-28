В Аургазинском районе бабушка избила и выгнала на мороз свою внучку

60-летняя жительница Аургазинского района подозревается в жестоком обращении с ребенком. Как сообщает прокуратура Башкирии, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст.156 УК РФ).



Установлено, что женщина воспитывала двух внучек 7 и 13 лет, которые остались без попечения родителей. В декабре прошлого года подозреваемая избила старшую девочку и выгнала ее из дома, поскольку решила, что она без спроса взяла яблоко. Ребенок остался на морозе без верхней одежды и зимней обуви. Девочка смогла добраться до своей тети, которая живет в соседней деревне, расположенной в 5 километрах. Родственница отвезла её в больницу.В настоящее время обе девочки находятся на попечении у тёти. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Надзорное ведомство проверяет в том числе и деятельность органов опеки и попечительства и сельской администрации, которые должным образом не выполнили свои обязанности по контролю за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних. ДТП: в Аургазинском районе водитель ослепленный солнцем совершил аварию