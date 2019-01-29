В Сибае для разгона смога установили два больших ветрогенератора
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В Сибае появились гигантские вентиляторы. Установки мощностью 120 и 200 киловатт располагаются по краям тлеющего барьера. По задумке властей, вентиляторы должны разгонять смог в безветренную погоду, сообщает Новости Башкирии сегодня.
Отметим, что, судя по утреннему отчету администрации, воздух в Сибае сегодня чист – превышений концентрация вредных веществ в пробах не обнаружено.Читайте также: в Сибае за помощью к врачам обратились около 1500 человек
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