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В Сибае для разгона смога установили два больших ветрогенератора

Добавлено: 29.01.19
Просмотров: 139
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае для разгона смога установили два больших ветрогенератора

В Сибае появились гигантские вентиляторы. Установки мощностью 120 и 200 киловатт располагаются по краям тлеющего барьера. По задумке властей, вентиляторы должны разгонять смог в безветренную погоду, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Всего в городе работает два таких вентилятора, сообщает ВГТРК. Один стационарный, другой – мобильный. Последний будут устанавливать в тех местах, где концентрация смога будет сильнее.

Отметим, что, судя по утреннему отчету администрации, воздух в Сибае сегодня чист – превышений концентрация вредных веществ в пробах не обнаружено.
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