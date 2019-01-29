В Белорецке в деревянном доме сгорела пожилая пара
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В Белорецке сгорел дом на улице Тургенева. Об этом сообщает МЧС по Башкирии, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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