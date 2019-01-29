В Белорецке в деревянном доме сгорела пожилая пара

В Белорецке сгорел дом на улице Тургенева. Об этом сообщает МЧС по Башкирии, сообщает Новости Башкирии сегодня.

- На место направлены силы и средства ФГКУ «28 ОФПС по РБ» в количестве 4 единиц техники и 12 человек личного состава, а также бригада скорой медицинской помощи, полиция, работники газовой службы и электросетей, сотрудники администрации. По прибытию первого подразделения наблюдалось открытое горение одноэтажного бревенчатого дома. В работе задействованы 2 звена газодымозащитной службы. На тушение подано 3 ствола «РСК-50», - рассказали в МЧС по РБ.В ходе разбора места пожара обнаружены погибший 68-летний мужчина и 62-летняя женщина. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.Читайте также: житель Белорецкого района Башкирии пролетел 9 этажей в вентиляционной шахте