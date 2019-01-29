В Куюргазинском районе слесарь упал с высоты, когда вешал шторы на ворота
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В Башкирии работодателя оштрафовали за несчастный случай с сотрудником. Слесарь механосборочных работ ООО «Машхимтрейд» упал с высоты, когда вешал шторы на ворота.
Инспекторы выяснили, что пострадавший работал на высоте без каски и страховки, к тому же, он, как и его коллеги, не прошел медосмотр и инструктаж. За нарушения правил охраны труда ответственных лиц компании оштрафовали на 360 тысяч рублей.
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