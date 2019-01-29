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В Куюргазинском районе слесарь упал с высоты, когда вешал шторы на ворота

Добавлено: 29.01.19
Просмотров: 116
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Куюргазинский район
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В Куюргазинском районе слесарь упал с высоты, когда вешал шторы на ворота

В Башкирии работодателя оштрафовали за несчастный случай с сотрудником. Слесарь механосборочных работ ООО «Машхимтрейд» упал с высоты, когда вешал шторы на ворота.

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Как рассказали в Гострудинспекции, мужчина сорвался с высоты почти в 5 метров и разбил голову. Врачи диагностировали у него открытую проникающую тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени.

Инспекторы выяснили, что пострадавший работал на высоте без каски и страховки, к тому же, он, как и его коллеги, не прошел медосмотр и инструктаж. За нарушения правил охраны труда ответственных лиц компании оштрафовали на 360 тысяч рублей.

ДТП: В Куюргазинском районе в лобовом столкновении двух авто погиб водитель 

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