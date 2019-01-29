В Иглинском районе поступило сообщении о заложенной бомбе в здании администрации района
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Сотрудники экстренных служб эвакуировали сотрудников администрации Иглинского района. Местным жителям пояснили: в дежурную часть поступил звонок о заложенной в здании бомбе. На месте работают кинологи.
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Источник в районной администрации отметил, что в дежурную часть позвонил неизвестный человек и рассказал о заложенной в здании бомбе. Согласно инструкциям в этом случае из объекта эвакуируют людей, а здание обследуется специалистами. Пока все местные чиновники вынуждены дышать свежим воздухом - в администрации работают кинологи.
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