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В Иглинском районе поступило сообщении о заложенной бомбе в здании администрации района

Добавлено: 29.01.19
Просмотров: 56
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе поступило сообщении о заложенной бомбе в здании администрации района

Сотрудники экстренных служб эвакуировали сотрудников администрации Иглинского района. Местным жителям пояснили: в дежурную часть поступил звонок о заложенной в здании бомбе. На месте работают кинологи.

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Сегодня утром в экстренном порядке были эвакуированы все сотрудники администрации Иглинского района. В здание прибыли представители полиции и кинологических служб. Весь район вокруг администрации оцепили сотрудники ГИБДД. Людей попросили не подходить близко к зданию.

Источник в районной администрации отметил, что в дежурную часть позвонил неизвестный человек и рассказал о заложенной в здании бомбе. Согласно инструкциям в этом случае из объекта эвакуируют людей, а здание обследуется специалистами. Пока все местные чиновники вынуждены дышать свежим воздухом - в администрации работают кинологи.
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