В Уфе прошли массовые эвакуации граждан в связи с угрозами взрыва

Волна массовых лжеминирований, прокатившаяся по Сибири, добралась до Уфы. Уже эвакуированы БЦ «Нестеров», универмаг «Уфа» и больница № 22. Собираем все данные об эвакуации людей из «заминированных» зданий в режиме онлайн, сообщает Новости Башкирии сегодня.



В историческом центре Уфы эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Нестеров». На место выехали все экстренные службы.— Эвакуировали минут 15 назад, приехала полиция, медики, пожарные, — рассказала одна из очевидцев.Со слов читателя, полицейские попросили всех отойти подальше от здания.Корреспондент направил запрос в полицию с просьбой разъяснить причины эвакуации.По информации источника эвакуированы также посетители универмага «Уфа». Сотрудники силовых структур также выехали в одну из городских больниц. Информация в настоящее время уточняется.Читайте также: стала известна причина отравления 13 школьников в ресторане гостиницы «Амакс Турист-отель»