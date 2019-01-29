В Уфе прошли массовые эвакуации граждан в связи с угрозами взрыва
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Волна массовых лжеминирований, прокатившаяся по Сибири, добралась до Уфы. Уже эвакуированы БЦ «Нестеров», универмаг «Уфа» и больница № 22. Собираем все данные об эвакуации людей из «заминированных» зданий в режиме онлайн, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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Со слов читателя, полицейские попросили всех отойти подальше от здания.
Корреспондент направил запрос в полицию с просьбой разъяснить причины эвакуации.
По информации источника эвакуированы также посетители универмага «Уфа». Сотрудники силовых структур также выехали в одну из городских больниц. Информация в настоящее время уточняется.
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