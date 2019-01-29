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В Уфе прошли массовые эвакуации граждан в связи с угрозами взрыва

Добавлено: 29.01.19
Просмотров: 132
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе прошли массовые эвакуации граждан в связи с угрозами взрыва

Волна массовых лжеминирований, прокатившаяся по Сибири, добралась до Уфы. Уже эвакуированы БЦ «Нестеров», универмаг «Уфа» и больница № 22. Собираем все данные об эвакуации людей из «заминированных» зданий в режиме онлайн, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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В историческом центре Уфы эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Нестеров». На место выехали все экстренные службы.— Эвакуировали минут 15 назад, приехала полиция, медики, пожарные, — рассказала одна из очевидцев. 

Со слов читателя, полицейские попросили всех отойти подальше от здания.
Корреспондент направил запрос в полицию с просьбой разъяснить причины эвакуации.

По информации источника эвакуированы также посетители универмага «Уфа». Сотрудники силовых структур также выехали в одну из городских больниц. Информация в настоящее время уточняется.

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