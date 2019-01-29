В Баймакском районе осудили жителя Чечни ранившего человека во время массовой драки в Темясово
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Стали известны новые подробности в громком деле о массовой драке в селе Темясово, сообщает Новости Башкирии сегодня.
Сегодня, 29 января, Баймакский районный суд вынес приговор 21-летнему жителю Чечни, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Об этом сообщает интернет-портал Proufu. По данным следствия, именно он первым схватился за нож, в результате чего местный житель был доставлен в больницу. Суд назначил наказание мужчине в виде 11 месяце и 6 дней исправительных работ. Кроме того, у него удержат 5% заработка в доход государства.
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