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В Баймакском районе осудили жителя Чечни ранившего человека во время массовой драки в Темясово

Добавлено: 29.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе осудили жителя Чечни ранившего человека во время массовой драки в Темясово

Стали известны новые подробности в громком деле о массовой драке в селе Темясово, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Напомнимконфликт в Баймакском районе с участием десяти человек произошел в ночь с 29 по 30 сентября 2018 года. Между собой повздорили местные жители и приезжие рабочие из Чеченской республики. Причиной ссоры и последующей драки стало неприличное поведение последних в отношении местной жительницы.

Сегодня, 29 января, Баймакский районный суд вынес приговор 21-летнему жителю Чечни, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Об этом сообщает интернет-портал Proufu. По данным следствия, именно он первым схватился за нож, в результате чего местный житель был доставлен в больницу. Суд назначил наказание мужчине в виде 11 месяце и 6 дней исправительных работ. Кроме того, у него удержат 5% заработка в доход государства.

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