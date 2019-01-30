Чишминский мститель получил 10 лет лишения свободы

В Башкирии вступил в силу приговор 51-летнему жителю Чишминского района за разбой и похищение глав Чишминского района и сельсовета, сообщает Новости Башкирии сегодня.



Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом, в ноябре 2017 года местный житель взял в заложники главу Чишминского сельсовета, заманив в гараж под предлогом посмотреть самодельное изобретение – печь-паровоз.



Обвиняемый наставил на главу Чишминского сельсовета «Наган» и надел на шею удушающий механизм из троса, замаскировав его шарфом.



Закрепив на поясе жертвы макет взрывного устройства, обвиняемый повел потерпевшего к родному брату - главе Чишминского района, чтобы потребовать выкуп в размере 6 миллионов рублей.



После получения суммы в размере около 3 миллионов рублей, злоумышленник отпустил своих заложников.



Чишминский районный суд приговорил 51-летнего подсудимого к 10 годам лишения свободы.Осуждённый посчитал приговор слишком суровы и обжаловал его. Гособвинитель настаивал на справедливости обвинительного приговора и предложил лишь снять арест с вещественного доказательства – печи-паровоза.На днях Верховный суд Башкирии отклонил доводы апелляционной жалобы осуждённого и лишь незначительно изменил приговор, сняв ограничительные меры с самодельной печи.