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Чишминский мститель получил 10 лет лишения свободы

Добавлено: 30.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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Чишминский мститель получил 10 лет лишения свободы

В Башкирии вступил в силу приговор 51-летнему жителю Чишминского района за разбой и похищение глав Чишминского района и сельсовета, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом, в ноябре 2017 года местный житель взял в заложники главу Чишминского сельсовета, заманив в гараж под предлогом посмотреть самодельное изобретение – печь-паровоз.

Обвиняемый наставил на главу Чишминского сельсовета «Наган» и надел на шею удушающий механизм из троса, замаскировав его шарфом.

Закрепив на поясе жертвы макет взрывного устройства, обвиняемый повел потерпевшего к родному брату - главе Чишминского района, чтобы потребовать выкуп в размере 6 миллионов рублей.

После получения суммы в размере около 3 миллионов рублей, злоумышленник отпустил своих заложников.

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Осуждённый посчитал приговор слишком суровы и обжаловал его. Гособвинитель настаивал на справедливости обвинительного приговора и предложил лишь снять арест с вещественного доказательства – печи-паровоза.

На днях Верховный суд Башкирии отклонил доводы апелляционной жалобы осуждённого и лишь незначительно изменил приговор, сняв ограничительные меры с самодельной печи.

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