В Уфе на Затонском шоссе автомобиль въехал в парапет: пострадали двое
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Накануне днем в Уфе 36-летний водитель «Форда Фиеста» въехал в парапет на Затонском шоссе. Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Установлено, что водитель допустил наезд на парапет справа по ходу движения. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.
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