Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе на Затонском шоссе автомобиль въехал в парапет: пострадали двое

В Уфе на Затонском шоссе автомобиль въехал в парапет: пострадали двое

Добавлено: 30.01.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Уфе на Затонском шоссе автомобиль въехал в парапет: пострадали двое

Накануне днем в Уфе 36-летний водитель «Форда Фиеста» въехал в парапет на Затонском шоссе. Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В Уфе прошли массовые эвакуации граждан в связи с угрозами взрыва

Читайте также:

В Уфе прошли массовые эвакуации граждан в связи с угрозами взрыва
В результате ДТП мужчину госпитализировали, его 35-летняя супруга также обратилась за медицинской помощью, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Установлено, что водитель допустил наезд на парапет справа по ходу движения. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. 

Читайте также: в Уфе прошли массовые эвакуации граждан в связи с угрозами взрыва

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Дуванском районе водитель наехал на лежавшего на проезжей части мужчину
Происшествия
В Дуванском районе водитель наехал на лежавшего на проезжей части мужчину
В Башкирии водитель из Мелеуза насмерть сбил жителя Зиргана
Происшествия
В Башкирии водитель из Мелеуза насмерть сбил жителя Зиргана
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
Происшествия
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
В Стерлитамакском районе столкнулись КамАЗ и легковое авто: двое пострадавших
Происшествия
В Стерлитамакском районе столкнулись КамАЗ и легковое авто: двое пострадавших
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
В Туймазинском районе водитель вылетел в кювет
Происшествия
В Туймазинском районе водитель вылетел в кювет
На границе с Башкирией в ДТП разбились два человека, направлявшиеся в сторону Уфы 
Происшествия
На границе с Башкирией в ДТП разбились два человека, направлявшиеся в сторону Уфы 
В Уфе по вине матери в ДТП пострадали двое детей
Происшествия
В Уфе по вине матери в ДТП пострадали двое детей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: