Изнасилованная дознаватель из Уфы потребовала 100 млн рублей компенсации с каждого обвиняемого

23-летняя дознавательница из Уфы, обвинившая троих полицейских в изнасиловании, потребовала от них 100 миллионов рублей моральной компенсации, сообщает Новости Башкирии сегодня.



Сегодня источник, близкий к следствию, сообщил «Комсомольской правде» о сумме компенсации, которую потерпевшая сторона заявила в рамках гражданского иска.- Со всех трех обвиняемых потребовали 100 миллионов рублей. Сумма действительно огромная, даже в рамках такой громкой истории, - рассказал источник, пожелавший остаться анонимным. Ранее сообщалось о моральной компенсации в размере 30 миллионов рублей (по 10 миллионов с каждого из обвиняемых). Возможно, что потерпевшая сторона изменила ее размер из-за увольнения девушки из органов МВД.