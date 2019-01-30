Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Изнасилованная дознаватель из Уфы потребовала 100 млн рублей компенсации с каждого обвиняемого

Изнасилованная дознаватель из Уфы потребовала 100 млн рублей компенсации с каждого обвиняемого

Добавлено: 30.01.19
Просмотров: 62
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Изнасилованная дознаватель из Уфы потребовала 100 млн рублей компенсации с каждого обвиняемого

23-летняя дознавательница из Уфы, обвинившая троих полицейских в изнасиловании, потребовала от них 100 миллионов рублей моральной компенсации, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен

Читайте также:

Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен
Сегодня источник, близкий к следствию, сообщил «Комсомольской правде» о сумме компенсации, которую потерпевшая сторона заявила в рамках гражданского иска.

- Со всех трех обвиняемых потребовали 100 миллионов рублей. Сумма действительно огромная, даже в рамках такой громкой истории, - рассказал источник, пожелавший остаться анонимным.

Ранее сообщалось о моральной компенсации в размере 30 миллионов рублей (по 10 миллионов с каждого из обвиняемых). Возможно, что потерпевшая сторона изменила ее размер из-за увольнения девушки из органов МВД.

Читайте также: жертва группового изнасилования из Уфы подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Жертва группового изнасилования из Уфы подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке
Происшествия
Жертва группового изнасилования из Уфы подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке
Изнасилованная дознаватель из Уфы оценила моральный вред в 30 млн рублей
Происшествия
Изнасилованная дознаватель из Уфы оценила моральный вред в 30 млн рублей
В Башкирии сельские работники имеют право на получение ежемесячной компенсационной выплаты
Экономика
В Башкирии сельские работники имеют право на получение ежемесячной компенсационной выплаты
Свидетельница изнасилования дознавателя в Уфе делает вид, что ничего не произошло
Происшествия
Свидетельница изнасилования дознавателя в Уфе делает вид, что ничего не произошло
В Башкирии отменяют компенсации в детских садах
Общество
В Башкирии отменяют компенсации в детских садах
На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей
Образование
На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей
В Башкирии вырастет размер компенсаций за ЖКУ
Общество
В Башкирии вырастет размер компенсаций за ЖКУ
В Башкирии утвердили правила получения компенсации за детский сад
Общество / Образование
В Башкирии утвердили правила получения компенсации за детский сад
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: