Изнасилованная дознаватель из Уфы потребовала 100 млн рублей компенсации с каждого обвиняемого
Комментарии (0)
23-летняя дознавательница из Уфы, обвинившая троих полицейских в изнасиловании, потребовала от них 100 миллионов рублей моральной компенсации, сообщает Новости Башкирии сегодня.
- Со всех трех обвиняемых потребовали 100 миллионов рублей. Сумма действительно огромная, даже в рамках такой громкой истории, - рассказал источник, пожелавший остаться анонимным.
Ранее сообщалось о моральной компенсации в размере 30 миллионов рублей (по 10 миллионов с каждого из обвиняемых). Возможно, что потерпевшая сторона изменила ее размер из-за увольнения девушки из органов МВД.
Читайте также: жертва группового изнасилования из Уфы подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке
Читайте также
Происшествия
Жертва группового изнасилования из Уфы подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке
Происшествия
Изнасилованная дознаватель из Уфы оценила моральный вред в 30 млн рублей
Экономика
В Башкирии сельские работники имеют право на получение ежемесячной компенсационной выплаты
Происшествия
Свидетельница изнасилования дознавателя в Уфе делает вид, что ничего не произошло
Общество
В Башкирии отменяют компенсации в детских садах
Образование
На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей
Общество
В Башкирии вырастет размер компенсаций за ЖКУ
Общество / Образование
В Башкирии утвердили правила получения компенсации за детский сад