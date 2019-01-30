В Абзелиловском районе пресекли незаконную продажу алкоголя изъяв более 90 литров водки

Мероприятия по выявлению нелегальной продажи подпольного алкоголя прошли на территории Абзелиловского района. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, накануне полицейские выявили 13 фактов сбыта незаконной алкогольной продукции.



— Полицейскими выявлены правонарушения, связанные с незаконной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции в селах Аскарово, Ишкулово, Целинный, Михайловка и деревнях Тупаково, Атавды, Равилово, Зеленая Поляна Абзелиловского района. МВД РБ продолжает работу по пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного производства и оборота подобной продукции, — рассказали в ведомстве.