В Абзелиловском районе пресекли незаконную продажу алкоголя изъяв более 90 литров водки
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Мероприятия по выявлению нелегальной продажи подпольного алкоголя прошли на территории Абзелиловского района. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, накануне полицейские выявили 13 фактов сбыта незаконной алкогольной продукции.
— Полицейскими выявлены правонарушения, связанные с незаконной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции в селах Аскарово, Ишкулово, Целинный, Михайловка и деревнях Тупаково, Атавды, Равилово, Зеленая Поляна Абзелиловского района. МВД РБ продолжает работу по пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного производства и оборота подобной продукции, — рассказали в ведомстве.Радий Хабиров жестко высказался о нелегальной продаже подпольного алкоголя. По его мнению, такие «бизнесмены» ответственны за геноцид своего народа. Кроме того, врио Главы Башкирии рассказал, что подобные проверки будет во всех районах и селах республики. Об этом он сообщил в социальных сетях.
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