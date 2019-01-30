В общежитии Уфимского медколледжа вечеринка закончилась избиением девушки
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Cлучай произошел в общежитии Уфимского медицинского колледжа. Историю рассказал портал Proufu со ссылкой на собственный источник.
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— Папа зачинщицы драки повел себя очень некрасиво, пивные бутылки и показания очевидцев его не убедили. Более того, он стал настаивать, что это его дочь была избита, и угрожать судом, — цитирует слова источника Proufu.
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