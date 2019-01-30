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В общежитии Уфимского медколледжа вечеринка закончилась избиением девушки

Добавлено: 30.01.19
Просмотров: 70
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В общежитии Уфимского медколледжа вечеринка закончилась избиением девушки

Cлучай произошел в общежитии Уфимского медицинского колледжа. Историю рассказал портал Proufu со ссылкой на собственный источник.

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По информации издания, 25 февраля трое студенток распивали в общежитие спиртное. В туалете девушки встретили свою сокурсницу Анну (имя изменено – примечание реакции). Одной из «отдыхающих» показалось, что Анна задела ее локтем, после чего разгорелась ссора, перешедшая в драку. Пострадавшая была доставлена в больницу с множественными гематомами. Источник утверждает, что конфликт закончился лишь выговором – ни отчисления, ни выселения из общежития. Анна боится заявлять на «подруг» в полицию, тем более что родители девушек угрожали ей судом.
— Папа зачинщицы драки повел себя очень некрасиво, пивные бутылки и показания очевидцев его не убедили. Более того, он стал настаивать, что это его дочь была избита, и угрожать судом, — цитирует слова источника Proufu.

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