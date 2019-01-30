В Салавате в подвале многоквартирного дома сгорел бомж

Около 9 часов утра экстренным службам стало известно о пожаре на улице Уфимской в Салавате. Как сообщает МЧС по Башкирии, после тушения обнаружено тело погибшего мужчины. Еще одного человека пожарным удалось спасти, его передали медикам.



Потерпевший и погибший - люди без определенного места жительства. Они грелись в подвале дома.На место прибыли 7 сотрудников пожарно-спасательной службы, а также муниципальная пожарная охрана Салавата, полиция и медики. Установлено, что в тамбуре подвального помещения жилого многоквартирного дома под незадымляемой пожарной лестницей произошло возгорание. Его площадь составила 8 кв. м, также было зафиксировано сильное задымление.Пожар локализован в 09:09, открытое горение ликвидировано в 09:11. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.