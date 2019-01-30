Уфимка едва не стала жертвой мошенников, которые пытались продать ее квартиру
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В Уфе неизвестные лица пытались продать квартиру местной жительницы. Потерпевшая обратилась в прокуратуру, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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Сейчас по факту попытки продажи квартиры по поддельной доверенности правоохранители возбудили уголовное дело. Регистрация по сделке приостановлена.
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