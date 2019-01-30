Уфимка едва не стала жертвой мошенников, которые пытались продать ее квартиру

В Уфе неизвестные лица пытались продать квартиру местной жительницы. Потерпевшая обратилась в прокуратуру, сообщает Новости Башкирии сегодня.



Как сообщают в ведомстве, в мае прошлого года женщина узнала от сотрудников республиканского Росреестра о том, что в ведомство поданы документы на продажу ее однокомнатной квартиры, которая находится по улице Кольцевая. К заявлению о регистрации перехода права собственности прилагалась даже нотариальная доверенность. Однако нотариус не подтвердил факт удостоверения другим лицам доверенности на продажу квартиры.Сейчас по факту попытки продажи квартиры по поддельной доверенности правоохранители возбудили уголовное дело. Регистрация по сделке приостановлена.