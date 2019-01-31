В Благовещенском районе неизвестный насмерть сбил пожилого пешехода
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В Благовещенском районе сбили пешехода. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу, сообщает ГИБДД по Башкирии.
- Предстоит установить автомобиль, причастный к наезду. Таковых в поле зрения полицейских три, они друг за другом двигались в направлении столицы республики, один из них съехал в кювет, - рассказали в республиканской Госавтоинспекции.
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