В Уфе в пожаре погибли два молодых человека
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В Уфе на улице Карла Маркса произошел пожар. Погибли двое мужчин 25 и 26 лет, сообщает МЧС по Башкирии.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
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