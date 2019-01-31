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В Уфе в пожаре погибли два молодых человека

Добавлено: 31.01.19
Просмотров: 60
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе в пожаре погибли два молодых человека

В Уфе на улице Карла Маркса произошел пожар. Погибли двое мужчин 25 и 26 лет, сообщает МЧС по Башкирии.

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- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось тление личных вещей на площади 2 кв.м в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома. Из зоны воздействия опасных факторов пожара личным составом пожарно-спасательной части №2 в составе звена ГДЗС эвакуированы двое пострадавших мужчин, переданы медикам. В карете скорой медицинской помощи врач констатировал смерть двух мужчин, - рассказали в МЧС по РБ.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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