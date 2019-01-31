В Уфе в пожаре погибли два молодых человека

В Уфе на улице Карла Маркса произошел пожар. Погибли двое мужчин 25 и 26 лет, сообщает МЧС по Башкирии.



- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось тление личных вещей на площади 2 кв.м в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома. Из зоны воздействия опасных факторов пожара личным составом пожарно-спасательной части №2 в составе звена ГДЗС эвакуированы двое пострадавших мужчин, переданы медикам. В карете скорой медицинской помощи врач констатировал смерть двух мужчин, - рассказали в МЧС по РБ.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.