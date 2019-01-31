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В Уфе из-за угрозы взрыва эвакуируют две больницы

Добавлено: 31.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе из-за угрозы взрыва эвакуируют две больницы

Сообщения об эвакуации сразу двух медицинских учреждений в Уфе поступили 31 января, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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По оперативным данным, сейчас персонал и спасатели выводят всех пациентов на улицу из 17-й детской городской больницы, что в микрорайоне Черниковка, и больных инфекционной больницы на улице Запотоцкого.

По данным источника в правоохранительных органах, в столице Башкирии повторяется ситуация двухдневной давности.

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