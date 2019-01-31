В Уфе из-за угрозы взрыва эвакуируют две больницы
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Сообщения об эвакуации сразу двух медицинских учреждений в Уфе поступили 31 января, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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По данным источника в правоохранительных органах, в столице Башкирии повторяется ситуация двухдневной давности.
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