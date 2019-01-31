В Архангельском районе Башкирии демонтировали незаконно установленную вышку МТС
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В Архангельском районе компания МТС демонтировала вышку сотовой связи. Как выяснилось, вышка была установлена на арендованном у местного жителя участке, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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Так как добровольно исполнять решение суда нарушители не собирались, документы были переданы судебным приставам. Сотрудники Службы назначили им штраф и обязали оплатить исполнительский сбор. Лишь после этого мужчина расторг договор, а ПАО МТС демонтировало незаконно установленный объект.
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