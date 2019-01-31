Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Архангельском районе Башкирии демонтировали незаконно установленную вышку МТС

В Архангельском районе Башкирии демонтировали незаконно установленную вышку МТС

Добавлено: 31.01.19
Просмотров: 22
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Архангельский район
Комментарии (0)
В Архангельском районе Башкирии демонтировали незаконно установленную вышку МТС

В Архангельском районе компания МТС демонтировала вышку сотовой связи. Как выяснилось, вышка была установлена на арендованном у местного жителя участке, сообщает Новости Башкирии сегодня.

В Архангельском районе Башкирии столкнулись грузовик и легковое авто: погибла женщина

Читайте также:

В Архангельском районе Башкирии столкнулись грузовик и легковое авто: погибла женщина
Администрация района обратилась в суд – из-за нецелевого использования земли. Мировой судья постановил расторгнуть договор и снести вышку с прилагающимися к ней спецшкафом и усилителями.

Так как добровольно исполнять решение суда нарушители не собирались, документы были переданы судебным приставам. Сотрудники Службы назначили им штраф и обязали оплатить исполнительский сбор. Лишь после этого мужчина расторг договор, а ПАО МТС демонтировало незаконно установленный объект.

Происшествия: в Архангельском районе Башкирии в доме сгорели двое мужчин 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Архангельском районе Башкирии в доме сгорели двое мужчин
Происшествия
В Архангельском районе Башкирии в доме сгорели двое мужчин
В Архангельском районе оштрафовали замглаву за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
Происшествия
В Архангельском районе оштрафовали замглаву за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
В Архангельском районе бывший чиновник нанес ущерб муниципалитету в размере 780 тысяч рублей
Происшествия
В Архангельском районе бывший чиновник нанес ущерб муниципалитету в размере 780 тысяч рублей
В Архангельском районе Башкирии нетрезвый водитель протаранил патрульную машину
Происшествия
В Архангельском районе Башкирии нетрезвый водитель протаранил патрульную машину
В Архангельском районе браконьер ловил рыбу в период нереста
Человек и закон
В Архангельском районе браконьер ловил рыбу в период нереста
На Павловском водохранилище заставили снести самострой
Общество
На Павловском водохранилище заставили снести самострой
В Архангельском районе Башкирии столкнулись грузовик и легковое авто: погибла женщина
Происшествия
В Архангельском районе Башкирии столкнулись грузовик и легковое авто: погибла женщина
В Архангельском районе буксируемый грузовик врезался во встречную легковушку
Происшествия
В Архангельском районе буксируемый грузовик врезался во встречную легковушку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: