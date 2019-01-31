В Ишимбайском районе задержали начальника отдела МВД: он и три его заместителя подозреваются во взяточничестве
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Сегодня, 31 января, в Башкирии оперативники ФСБ задержали начальника МВД по Ишимбайскому району. Андрея Пугачёва и троих его заместителей подозревают во взяточничестве, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, в период с сентября 2017 по май 2018 года 45-летний начальник отдела полиции получал взятки от представителя организации, которая осуществляла возмездное хранение и эвакуацию до места хранения транспортных средств, задержанных в административном порядке сотрудниками полиции. За каждый направленный на стоянку автомобиль полицейский получал по 500 руб. Всего за указанный период злоумышленником были получены денежные средства в сумме не менее 140 тысяч рублей.
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