В Ишимбайском районе задержали начальника отдела МВД: он и три его заместителя подозреваются во взяточничестве

Сегодня, 31 января, в Башкирии оперативники ФСБ задержали начальника МВД по Ишимбайскому району. Андрея Пугачёва и троих его заместителей подозревают во взяточничестве, сообщает Новости Башкирии сегодня.



Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере».Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, в период с сентября 2017 по май 2018 года 45-летний начальник отдела полиции получал взятки от представителя организации, которая осуществляла возмездное хранение и эвакуацию до места хранения транспортных средств, задержанных в административном порядке сотрудниками полиции. За каждый направленный на стоянку автомобиль полицейский получал по 500 руб. Всего за указанный период злоумышленником были получены денежные средства в сумме не менее 140 тысяч рублей.