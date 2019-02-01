В Белебеевском районе пожилой водитель стал причиной аварии

В минувший четверг на 13 километре дороги Белебей-Ермекеево-Приютово в Белебеевском районе по вине нарушителя произошла серьезная авария, сообщает Новости Башкирии сегодня.



84-летний сельчанин за рулем «Шевроле Нива», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество иномарке «Киа Спортейдж». Произошло столкновение, и «Киа» вылетела с проезжей части в кювет. В итоге травмы получили пассажирки иномарки – 29-летняя и 33-летняя женщины.На территории Башкортостана за сутки произошло девять аварий, в которых травмы разной степени тяжести подучили 11 человек. Сотрудники республиканской госавтоинспекции пресекли больше 2400 нарушений ПДД и отстранили от вождения 23 нетрезвых автомобилистов.