В Белебеевском районе пожилой водитель стал причиной аварии
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В минувший четверг на 13 километре дороги Белебей-Ермекеево-Приютово в Белебеевском районе по вине нарушителя произошла серьезная авария, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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