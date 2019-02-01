В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина

Крупный пожар произошел в двухкомнатной квартире по улице Косоротова в городе Белорецке. Накануне вечером, 31 января, в помещении загорелось домашнее имущество на площади 17 квадратных метров.



Спасатели эвакуировали из жилого дома 11 человек, один из них – ребенок. Пострадала 85-летняя женщина: ее госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожного курения. Огнеборцы полностью справились с возгоранием спустя полчаса.