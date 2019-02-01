В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина
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Крупный пожар произошел в двухкомнатной квартире по улице Косоротова в городе Белорецке. Накануне вечером, 31 января, в помещении загорелось домашнее имущество на площади 17 квадратных метров.
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По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожного курения. Огнеборцы полностью справились с возгоранием спустя полчаса.
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