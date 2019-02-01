Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина

В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина

Добавлено: 01.02.19
Просмотров: 18
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
Комментарии (0)
В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина

Крупный пожар произошел в двухкомнатной квартире по улице Косоротова в городе Белорецке. Накануне вечером, 31 января, в помещении загорелось домашнее имущество на площади 17 квадратных метров.

В Белорецке в деревянном доме сгорела пожилая пара

Читайте также:

В Белорецке в деревянном доме сгорела пожилая пара
Спасатели эвакуировали из жилого дома 11 человек, один из них – ребенок. Пострадала 85-летняя женщина: ее госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожного курения. Огнеборцы полностью справились с возгоранием спустя полчаса.

Читайте также: по улицам Белорецка бежала голая женщина 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
По улицам Белорецка бежала голая женщина
Происшествия
По улицам Белорецка бежала голая женщина
В Туймазах в девятиэтажном доме загорелась мебель: эвакуировали 215 жильцов
Происшествия
В Туймазах в девятиэтажном доме загорелась мебель: эвакуировали 215 жильцов
В Стерлитамаке произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали 22 человека
Происшествия
В Стерлитамаке произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали 22 человека
В уфимском колледже из-за пожара эвакуировали 75 человек
Происшествия
В уфимском колледже из-за пожара эвакуировали 75 человек
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
Происшествия
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
В Бирске произошёл страшный пожар по вине ребёнка – Мать с двумя детьми осталась на улице
Происшествия
В Бирске произошёл страшный пожар по вине ребёнка – Мать с двумя детьми осталась на улице
Ночью в Белорецке горело общежитие – В здании находились маленькие дети
Происшествия
Ночью в Белорецке горело общежитие – В здании находились маленькие дети
В Кумертау из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 40 человек
Общество / Происшествия
В Кумертау из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 40 человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: