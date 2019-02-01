В Учалинском районе Башкирии перевернулся школьный автобус с 9 детьми
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В Башкирии в Учалинском районе перевернулся школьный автобус. На момент аварии внутри находилось 9 детей. Некоторым ребятам понадобилась медицинская помощь, сообщает Новости Башкирии сегодня.
В салоне ехали девять учащихся 9 класса одной из местных школ, с ними также был один сопровождающий. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Трое детей были осмотрены медиками, они получили легкие повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
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