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В Башкирии Рустему Ямалетдинову увеличили срок наказания до 16 лет за смерть младенца

Добавлено: 01.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии Рустему Ямалетдинову увеличили срок наказания до 16 лет за смерть младенца

Верховный Суд России изменил приговор 43-летнему Рустему Ямалетдинову, признанного виновным в убийстве младенца.

По данным прокуратуры Башкирии, в октябре 2017 года родители оставили троих своих детей с бабушкой и отправились по делам из деревни Кургашлы Бурзянского района республики в Магнитогорск.
Вечером пенсионерка позвала в гости своего приятеля - вместе они выпивали спиртное. В один момент пьяного мужчину стал раздражать плач младенца. Тогда гость вынес 4-месячного малыша на крыльцо и несколько раз ударил младенца ногой. В результате четырёхмесячный мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. Тело малыша вскоре обнаружили соседи, которые пришли проведать детей по просьбе родителей. Ранее мы сообщали о том, что мужчине престоит выплатить компенсацию потерпевшей стороне в размере 850 тысяч рублей.

- Не согласившись с размером наказания, государственный обвинитель, предлагавший приговорить виновного к 18 годам лишения свободы, обжаловал судебное решение, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В итоге Верховный суд России увеличил назначенное преступнику наказание с 13,5 до 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

К сожалению, это не единственный случай убийства детей в Башкирии. Весной 2018 года в Кармаскалинском районе мужчина убил собственную внучку. Как рассказал следователям пенсионер, в лице четырёхлетней девочки он увидел демона.

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