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Обвиняемый в коррупции ишимбайский полицейский Андрей Пугачёв проведет под стражей 2 месяца

Добавлено: 01.02.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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Обвиняемый в коррупции ишимбайский полицейский Андрей Пугачёв проведет под стражей 2 месяца

Главного ишимбайского полицейского арестовали. Андрей Пугачёв будет находиться под стражей два месяца.

В Ишимбайском районе задержали начальника отдела МВД: он и три его заместителя подозреваются во взяточничестве

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В Ишимбайском районе задержали начальника отдела МВД: он и три его заместителя подозреваются во взяточничестве
Начальника отдела МВД по Ишимбайскому району задержали накануне сотрудники ФСБ. Его подозревают в коррупции. Следователи полагают, что местная служба эвакуации приплачивала стражу порядка. С каждой пригнанной на штрафстоянку машины полицейский получал 500 рублей.

Министр внутренних дел республики назначил служебную проверку. Не исключено, что по её результатам Андрей Пугачёв лишится погон. Дожидаться суда ему придётся в СИЗО.

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