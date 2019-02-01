Обвиняемый в коррупции ишимбайский полицейский Андрей Пугачёв проведет под стражей 2 месяца
Комментарии (0)
Главного ишимбайского полицейского арестовали. Андрей Пугачёв будет находиться под стражей два месяца.
Читайте также:В Ишимбайском районе задержали начальника отдела МВД: он и три его заместителя подозреваются во взяточничестве
Министр внутренних дел республики назначил служебную проверку. Не исключено, что по её результатам Андрей Пугачёв лишится погон. Дожидаться суда ему придётся в СИЗО.
Читайте также
Происшествия
В Ишимбайском районе задержали начальника отдела МВД: он и три его заместителя подозреваются во взяточничестве
Происшествия
Экс-зампрокурору Башкирии Олегу Горбунову продлили арест еще на 3 месяца
Политика
Андрей Осипов возглавил Управление Уфы по капитальному строительству
Происшествия
Двоих обвиняемых в изнасиловании дознавателя из Уфы могут освободить из-под стражи
Происшествия
В деле о групповом изнасиловании в Уфе появилась взятка на 20 млн рублей
Происшествия
Верховный суд Башкирии оставил без изменений меру пресечения для двух полицейских-насильников из Уфы
Происшествия
В Башкирии арестовали бывших сотрудников полиции, по подозрению в изнасиловании дознавателя
Общество
Полицейский из Бирска стал лучшим во всероссийском конкурсе "Народный участковый"