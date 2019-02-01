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В Сибае "мокрую консервацию" карьера планируют завершить к 20 марта

Добавлено: 01.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае "мокрую консервацию" карьера планируют завершить к 20 марта

В Сибае завершились подготовительные работы по частичному подтоплению карьера. В ближайшие часы в шахты подадут воду, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Планируется, что это поможет ликвидировать очаги окисления рудных пород. От выделяющегося газа несколько месяцев страдают жители города. Предприятию УГОК предстоит подавать щелочную воду в карьер в течение 1,5-2 месяцев. «Мокрая консервация» объекта должна быть завершена к 20 марта. После того, как удастся справиться с эндогенным процессом, воду из рудников откачают. Добавим, что сегодня власти Сибая продлили запрет на прогулки воспитанников детсадов и уличные занятия школьников в санитарной зоне карьера.
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