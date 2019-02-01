В Сибае "мокрую консервацию" карьера планируют завершить к 20 марта
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В Сибае завершились подготовительные работы по частичному подтоплению карьера. В ближайшие часы в шахты подадут воду, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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