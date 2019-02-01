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В Уфе пациент поднял руку на лор-врача

Добавлено: 01.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе пациент поднял руку на лор-врача

Сегодня в столице Башкортостана пациент напал на врача. Инцидент произошел в 13-й больнице. Пришедший на прием к отоларингологу мужчина вышел из себя и поднял руку на врача. По данному факту проводятся проверки.

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Отоларингологом потерпевшая работает уже 4 года. В книге жалоб и предложений о ней только положительные отзывы. Но сегодня она сама оценит работу коллеги. Женщине пришлось идти на прием к врачу. На нее напал собственный пациент.

Потерпевшая:
«Ко мне подошел мужчина около 60 лет, около 2 метров ростом. Начал меня спрашивать: «Ты кто такая? Ты что пришла?» Я представилась. Назвала свои фамилию, имя, отчество, показала бейдж. После чего он меня толкнул. Я чуть не упала и начала от него убегать. Он побежал за мной вслед. И я еле успела убежать от него на первый этаж и нажать кнопку охраны».
Это произошло в районе 11 утра. Потерпевшая возвращалась в свой кабинет, когда мужчина 60 лет без причины стал кричать на врача, после чего схватил ее за руку и отшвырнул. Испуганная женщина стала убегать, мужчина погнался следом. Только на первом этаже ей удалось нажать тревожную кнопку. До прибытия охраны пришлось прятаться. Очевидцы утверждают, что мужчина находился в неадекватном состоянии.
Свидетель:
«Увидела врача, бегущего по коридору, за ней бежал взрослый мужчина, высокий, статный, с криками: «Куда пошла!?». Не на «Вы» было обращение к ней, постоянно хватал ее за руки».
Группа быстрого реагирования прибыла на место через 10 минут. Опрос ничего не дал. Получив медицинскую помощь от другого специалиста, дебошир просто ушел. Приехавшая полиция заявила, что для возбуждения уголовного дела нет никаких оснований. В законодательстве не существует статьи, защищающей права врачей.

Дамира Сабирзянова, председатель Медицинской палаты РБ:
«Этим вопросом Национальная медицинская палата Российской Федерации и в том числе Медицинская палата республики очень серьезно занимаются и пытаются внедрить уже в течение двух лет закон о защите прав медицинских работников от агрессивных действий граждан».
Если данный законопроект примут, сотрудники медицинских учреждений будут приравнены по правовому статусу к сотрудникам правоохранительных органов. И наказание за покушение на их жизнь и здоровье будет соответствующее.
Автор: Александра Воронова

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