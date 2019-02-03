В Уфе девочке забравшейся на крышу многоэтажного дома потребовалась помощь спасателей

В Инорсе на улице Фронтовых бригад 11-летняя девочка забралась на крышу 9-этажного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Росгвардии.



Накануне около 15 часов сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что на крыше девятиэтажного жилого дома находится ребенок, который подходит к краю крыши.- Прибывшие по указанному адресу росгвардейцы прапорщик Ильнур Минияров и младший сержант Артем Якупов обнаружили на краю крыши многоэтажки 11-летнюю девочку. Она рассказала, что после школы забралась на крышу соседнего дома, чтобы поиграть с собакой. Сотрудники вневедомственной охраны объяснили девочке о риске, которому она подвергает себя, находясь на крыше многоэтажки - из-за выпавшего снега кровля становится еще опаснее. Аккуратно вернули ребенка на землю, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.Ребенок был передан сотрудникам полиции.