В Уфе девочке забравшейся на крышу многоэтажного дома потребовалась помощь спасателей
Комментарии (0)
В Инорсе на улице Фронтовых бригад 11-летняя девочка забралась на крышу 9-этажного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Росгвардии.
Читайте также:В Уфе пациент поднял руку на лор-врача
- Прибывшие по указанному адресу росгвардейцы прапорщик Ильнур Минияров и младший сержант Артем Якупов обнаружили на краю крыши многоэтажки 11-летнюю девочку. Она рассказала, что после школы забралась на крышу соседнего дома, чтобы поиграть с собакой. Сотрудники вневедомственной охраны объяснили девочке о риске, которому она подвергает себя, находясь на крыше многоэтажки - из-за выпавшего снега кровля становится еще опаснее. Аккуратно вернули ребенка на землю, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Ребенок был передан сотрудникам полиции.
Читайте также: форум школьного образования "Взлетай" в Уфе: ключевые темы
Читайте также
Происшествия
В Уфе мужчина хотел купить пиво купюрой "Банка приколов"
Происшествия
В Салавате безработный мужчина ограбил собственную мать
Происшествия
В Нуримановском районе ураган сорвал крышу со здания школы
Происшествия
В Уфе мужчина упал с крыши двухэтажного дома
Происшествия
В Уфе ищут родителей 5-летнего мальчика
Происшествия
В Стерлитамаке совершено дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин
Происшествия
В Ишимбайском районе ураган сорвал крыши с домов и повалил деревья
Общество / Происшествия
Сильный ветер сорвал крышу дома в Башкирии