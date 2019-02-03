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В Дюртюлинском районе Башкирии от столкновения «KIA Ceed» с «Peugeot Partner» погиб человек

Добавлено: 03.02.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе Башкирии от столкновения «KIA Ceed» с «Peugeot Partner» погиб человек

В Дюртюлинском районе произошла авария с участием автомобилей «KIA Ceed» и «Peugeot Partner». Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

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По предварительным данным, в результате ДТП погиб человек, еще один пострадал, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Инцидент произошел на 1248 км автотрассы М-7.

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