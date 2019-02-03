В Салаватском районе в маршрутный автобус влетела лестница с впереди ехавшей машины

На трассе в Башкирии произошла авария, которая могла бы попасть в сцену из фильмов ужасов. Во время движения по дороге в районе села Мечетлино Салаватского района республики с впереди ехавшей машины слетела металлическая лестница.



Удар пришелся на левую сторону двигавшегося позади «Мерседеса». — Пассажирский микроавтобус «Башавтотранса» «пошкрябало» вылетевшей из кузова грузовика лестницей. Все пассажиры живы, — сообщил очевидец.У микроавтобуса пострадали стекла и бампер. Водитель и пассажиры отделались испугом.Несколько дней назад на дороге в Учалинском районе пассажирский автобус с детьми слетел с дороги и упал в кювет. Пострадали трое детей и сопровождавшая их женщина. В причинах случившегося сейчас разбирается республиканский следком.