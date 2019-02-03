В Салаватском районе в маршрутный автобус влетела лестница с впереди ехавшей машины
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На трассе в Башкирии произошла авария, которая могла бы попасть в сцену из фильмов ужасов. Во время движения по дороге в районе села Мечетлино Салаватского района республики с впереди ехавшей машины слетела металлическая лестница.
У микроавтобуса пострадали стекла и бампер. Водитель и пассажиры отделались испугом.
Несколько дней назад на дороге в Учалинском районе пассажирский автобус с детьми слетел с дороги и упал в кювет. Пострадали трое детей и сопровождавшая их женщина. В причинах случившегося сейчас разбирается республиканский следком.
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