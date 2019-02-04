В Сибае погиб рабочий рудника
Комментарии (0)
Вчера на руднике филиала Учалинского ГОК в Сибае погиб 28-летний машинист погрузочно-доставочной машины. Его тело обнаружили на месторождении Нижняя Залежь, сообщает Новости Башкирии сегодня.
Мэр Сибая Рустем Афзалов взял расследование под личный контроль. На месте работают представители правоохранительных органов и Учалинского комбината.
Читайте также
Происшествия
В Сибае начата экстренная эвакуация жителей в пункты временного размещения
Здравоохранение
В Башкирии определили, кто из детей в Сибае получит путевки в санатории
Происшествия
Смог над Сибаем будут разгонять вентиляционной установкой
Происшествия
В Сибае решили затопить очаг возгорания щелочной водой
Происшествия
Прокуратура Башкирии инициировала проверку работников Учалинского ГОК по факту загрязнения воздуха в Сибае
Происшествия
Мэр Сибая обратился к жителям с рекомендациями в связи со смогом в городе
Общество
В Сибае произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ
Общество / Происшествия
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб