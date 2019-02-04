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В Сибае погиб рабочий рудника

Добавлено: 04.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае погиб рабочий рудника

Вчера на руднике филиала Учалинского ГОК в Сибае погиб 28-летний машинист погрузочно-доставочной машины. Его тело обнаружили на месторождении Нижняя Залежь, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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В администрации Сибая подчеркивают, что версия об отравлении газами от тлеющего карьера не рассматривается – Нижняя Залежь с ним никак не связана. Причина смерти еще не установлена.

Мэр Сибая Рустем Афзалов взял расследование под личный контроль. На месте работают представители правоохранительных органов и Учалинского комбината.

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