В Сибае погиб рабочий рудника

Вчера на руднике филиала Учалинского ГОК в Сибае погиб 28-летний машинист погрузочно-доставочной машины. Его тело обнаружили на месторождении Нижняя Залежь, сообщает Новости Башкирии сегодня.



В администрации Сибая подчеркивают, что версия об отравлении газами от тлеющего карьера не рассматривается – Нижняя Залежь с ним никак не связана. Причина смерти еще не установлена.Мэр Сибая Рустем Афзалов взял расследование под личный контроль. На месте работают представители правоохранительных органов и Учалинского комбината.