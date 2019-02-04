Мэр Сибая взял под личный контроль смерть рабочего Гаяза Иргалина
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Мэр Сибая Рустем Афзалов обещал взять под личный контроль несчастный случай, который произошел с рабочим сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината Гаязом Иргалиным. 3 февраля 28-летний водитель погрузочно-доставочной машины погиб в шахте Нижняя Залежь. У мужчины осталась жена и годовалая дочь.
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- Расследование гибели на производстве будет под моим личным контролем, - написал г-н Афзалов в соцсетях.
Тело Гаяза Иргалина обнаружили коллеги около четырех часов дня без признаков жизни.
Интернет-пользователи утверждают, что Гаяз оказался жертвой подземного пожара, который, якобы и стал причиной тления руды в сибайском карьере. Официальной версии причины гибели молодого человека пока нет.
В компании утверждают, что шахта Нижняя Залежь никак не связана с карьером, а потому об отравлении газом речи не идет.
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