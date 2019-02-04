Мэр Сибая взял под личный контроль смерть рабочего Гаяза Иргалина

Мэр Сибая Рустем Афзалов обещал взять под личный контроль несчастный случай, который произошел с рабочим сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината Гаязом Иргалиным. 3 февраля 28-летний водитель погрузочно-доставочной машины погиб в шахте Нижняя Залежь. У мужчины осталась жена и годовалая дочь.



Сибайский градоначальник выразил искренние соболезнования семье, родным и близким Гаяза Иргалина.- Расследование гибели на производстве будет под моим личным контролем, - написал г-н Афзалов в соцсетях.Тело Гаяза Иргалина обнаружили коллеги около четырех часов дня без признаков жизни.Интернет-пользователи утверждают, что Гаяз оказался жертвой подземного пожара, который, якобы и стал причиной тления руды в сибайском карьере. Официальной версии причины гибели молодого человека пока нет.В компании утверждают, что шахта Нижняя Залежь никак не связана с карьером, а потому об отравлении газом речи не идет.