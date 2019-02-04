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В Уфимском районе легковушка врезалась в грузовик: погибли 4 человека

Добавлено: 04.02.19
Просмотров: 143
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Уфимском районе легковушка врезалась в грузовик: погибли 4 человека

Сегодня утром, 4 февраля, в Уфимском районе в автомобильной аварии погибли четыре человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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По данным ведомства, страшное ДТП произошло на 1449-ом километре трассы Самара-Уфа-Челябинск.
По оперативной информации, легковая автомашина врезалась в остановившийся справа по ходу движения грузовой автомобиль МАЗ.
В результате столкновения водитель легковушки и его пассажиры, мужчина, женщина и подросток, погибли на месте. В салоне легкового автомобиля находилась маленькая девочка, на вид 5-6 лет, она госпитализирована в больницу.
В настоящее время на месте аварии работает полиция и другие экстренные службы. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники полиции.

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