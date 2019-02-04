В Уфимском районе легковушка врезалась в грузовик: погибли 4 человека

Сегодня утром, 4 февраля, в Уфимском районе в автомобильной аварии погибли четыре человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, страшное ДТП произошло на 1449-ом километре трассы Самара-Уфа-Челябинск.По оперативной информации, легковая автомашина врезалась в остановившийся справа по ходу движения грузовой автомобиль МАЗ.В результате столкновения водитель легковушки и его пассажиры, мужчина, женщина и подросток, погибли на месте. В салоне легкового автомобиля находилась маленькая девочка, на вид 5-6 лет, она госпитализирована в больницу.В настоящее время на месте аварии работает полиция и другие экстренные службы. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники полиции.