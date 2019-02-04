В Уфимском районе легковушка врезалась в грузовик: погибли 4 человека
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Сегодня утром, 4 февраля, в Уфимском районе в автомобильной аварии погибли четыре человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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В результате столкновения водитель легковушки и его пассажиры, мужчина, женщина и подросток, погибли на месте. В салоне легкового автомобиля находилась маленькая девочка, на вид 5-6 лет, она госпитализирована в больницу.
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