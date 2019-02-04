В Башкирии уволили полицейского, который сбросил пожилого человека со скамейки
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В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Приволжскому округу объяснили, как продвигается дело о поведении сотрудников. Напомним, ранее мы сообщали о видеоролике, где запечатлели правоохранителей, которые скинули пенсионера со скамейки.
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