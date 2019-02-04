В Башкирии уволили полицейского, который сбросил пожилого человека со скамейки

В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Приволжскому округу объяснили, как продвигается дело о поведении сотрудников. Напомним, ранее мы сообщали о видеоролике, где запечатлели правоохранителей, которые скинули пенсионера со скамейки.

События развернулись на ж/д станции в марте 2017 года в Раевке, однако известно о инциденте стало накануне. Как утверждают в ведомстве, мужчина, которого скинули со скамьи, выглядел на 45-50 лет и был неопрятно одет, а самое страшное – лежал в грязных ботинках. В управлении также отмечают, что гражданин не реагировал на замечания сотрудников, после чего они повели себя некорректно.— После произошедшего инцидента, запечатленного на видео, один из сотрудников был уволен из органов внутренних дел. В отношении второго сотрудника проводится служебная проверка. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В случае установления вины сотрудника будет решаться вопрос о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, — рассказали в ведомстве.