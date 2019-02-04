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В Башкирии уволили полицейского, который сбросил пожилого человека со скамейки

Добавлено: 04.02.19
Просмотров: 142
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии уволили полицейского, который сбросил пожилого человека со скамейки

В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Приволжскому округу объяснили, как продвигается дело о поведении сотрудников. Напомним, ранее мы сообщали о видеоролике, где запечатлели правоохранителей, которые скинули пенсионера со скамейки.

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События развернулись на ж/д станции в марте 2017 года в Раевке, однако известно о инциденте стало накануне. Как утверждают в ведомстве, мужчина, которого скинули со скамьи, выглядел на 45-50 лет и был неопрятно одет, а самое страшное – лежал в грязных ботинках. В управлении также отмечают, что гражданин не реагировал на замечания сотрудников, после чего они повели себя некорректно.
— После произошедшего инцидента, запечатленного на видео, один из сотрудников был уволен из органов внутренних дел. В отношении второго сотрудника проводится служебная проверка. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В случае установления вины сотрудника будет решаться вопрос о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, — рассказали в ведомстве.

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