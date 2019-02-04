Полицейского из Ишимбая Андрея Пугачева обвиняют сразу по двум уголовным статьям
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В Башкирии в отношении 43-летнего инспектора филиала по городу Ишимбаю и Ишимбайскому району «Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РБ» завели сразу два уголовных дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».
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В период исполнения наказания осужденный находился в служебной командировке в Ямало-Ненецком автономном округе по основному месту работы и наказание по приговору суда в виде обязательных работ не отбывал.
Аналогичным образом подозреваемый поступил еще с шестью осужденными, которым приговорами суда были назначены от 200 до 300 часов обязательных работ. Подозреваемый в период с декабря 2016 по август 2018 года также изготавливал необходимые документы о якобы проведенных проверках осужденных на местах отбывания наказания и о проведении с ними профилактических бесед, после чего издавал фиктивные рапорты о снятии осужденных с учета. В действительности же осужденные трудовую повинность не исполняли, либо исполнили ее не в полном объеме.
Напомним, на прошлой неделе на два месяца арестовали начальника отдела МВД по Ишимбайскому району.
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