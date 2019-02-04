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Полицейского из Ишимбая Андрея Пугачева обвиняют сразу по двум уголовным статьям

Добавлено: 04.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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Полицейского из Ишимбая Андрея Пугачева обвиняют сразу по двум уголовным статьям

В Башкирии в отношении 43-летнего инспектора филиала по городу Ишимбаю и Ишимбайскому району «Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РБ» завели сразу два уголовных дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

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По данным пресс-службы СКР по РБ, в начале 2017 года сотрудник уголовно-исполнительной инспекции по городу Ишимбай и Ишимбайскому району, ввиду нежелания должным образом организовать свою работу по контролю за поведением осужденных, исполнением обязанностей, возложенных на них судом, предупреждению совершения ими повторных преступлений и иных правонарушений, устранению причин и условий, способствующих их совершению, изготовил фиктивные справки о профилактических беседах, проведенных с осужденным, которому по приговору суда в качестве наказания было назначено 200 часов обязательных работ с отбыванием в одном из сельсоветов Ишимбайского района, в которых указал, что тот действительно отбывал наказание в сельском совете и не нарушал трудовую дисциплину, после чего подготовил рапорт о снятии осужденного с учета, куда внес заведомо ложные сведения о полном отбытии им наказания.

В период исполнения наказания осужденный находился в служебной командировке в Ямало-Ненецком автономном округе по основному месту работы и наказание по приговору суда в виде обязательных работ не отбывал.

Аналогичным образом подозреваемый поступил еще с шестью осужденными, которым приговорами суда были назначены от 200 до 300 часов обязательных работ. Подозреваемый в период с декабря 2016 по август 2018 года также изготавливал необходимые документы о якобы проведенных проверках осужденных на местах отбывания наказания и о проведении с ними профилактических бесед, после чего издавал фиктивные рапорты о снятии осужденных с учета. В действительности же осужденные трудовую повинность не исполняли, либо исполнили ее не в полном объеме.

Напомним, на прошлой неделе на два месяца арестовали начальника отдела МВД по Ишимбайскому району.

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