В Сибае 8-летнего мальчика перебегавшего дорогу сбил автобус

В Башкирии автобус сбил пешехода. Авария произошла вчера в Сибае на улице Горной.



Под колесами ПАЗа оказался 8-летний мальчик. Как сообщили в ГИБДД РБ, первоклассник перебегал дорогу в неположенном месте. 65-летний водитель автобуса не успел среагировать и сбил его.Ребенок с травмами доставлен в больницу. Подробности ДТП выясняют инспекторы.