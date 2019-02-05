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В Сибае 8-летнего мальчика перебегавшего дорогу сбил автобус

Добавлено: 05.02.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае 8-летнего мальчика перебегавшего дорогу сбил автобус

В Башкирии автобус сбил пешехода. Авария произошла вчера в Сибае на улице Горной.

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Под колесами ПАЗа оказался 8-летний мальчик. Как сообщили в ГИБДД РБ, первоклассник перебегал дорогу в неположенном месте. 65-летний водитель автобуса не успел среагировать и сбил его.

Ребенок с травмами доставлен в больницу. Подробности ДТП выясняют инспекторы.

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