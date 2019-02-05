В Сибае 8-летнего мальчика перебегавшего дорогу сбил автобус
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В Башкирии автобус сбил пешехода. Авария произошла вчера в Сибае на улице Горной.
Ребенок с травмами доставлен в больницу. Подробности ДТП выясняют инспекторы.
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